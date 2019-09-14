В Киеве Мила Кунис и Эштон Кутчер встретились с Зеленским

Мила Кунис и Эштон Кутчер встретились с Зеленскими/ Фото: Владимир Зеленский / Facebook

В Киев на форум YES приехали известная голливудская актриса украинского происхождения Мила Кунис и ее муж Эштон Кутчер.

В неформальной обстановке артисты встретились за обедом в ресторане с президентом Владимиром Зеленским и его супругой Еленой. Об этом глава государства сообщил в Facebook.

"Сегодня встретился с уроженкой Украины Милой Кунис и актером и продюсером Эштаном Кутчером. Со всеми имели плодотворную беседу о кино, в частности о развитии украинской киноиндустрии, а также о путях привлечения инвестиций в нее, особенно учитывая то, что наша страна сделала первый весомый шаг к внедрению системы rebates", - написал он.

/ Фото: Владимир Зеленский / Facebook

/ Фото: Владимир Зеленский / Facebook

14 сентября Кунис стала одним из спикеров форума YES. Она поделилась подробностями своего украинского происхождения. Она также поделилась размышлениями относительно главной темы форума - Счастье сейчас. Новые подходы для мира в кризисе.

Напомним, бывший глава Польши Александр Квасьневский, выступая на форуме YES в Киеве, рекомендовал президенту Владимиру Зеленскому ограничить свое стремление к неограниченным полномочиям.