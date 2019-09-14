Квасьневский раскритиковал Зеленского за лишние полномочия

Квасьневский считает, что Зеленский берет на себя слишком много полномочий / УНИАН

Бывший глава Польши Александр Квасьневский, выступая на форуме YES в Киеве, рекомендовал президенту Владимиру Зеленскому ограничить свое стремление к неограниченным полномочиям.

"В такой большой стране как Украина, если президент думает, что может контролировать все, то ошибается и будет делать много ошибок, ведь это совершенно невозможно", - сказал он в комментарии телеканалу Прямой.

По словам Квасьневского, Зеленский должен не злоупотреблять полномочиями, а обеспечить самостоятельность и профессионализм государственных институтов. Он уверен, что стремление контролировать все сферы единолично может привести к потере контроля над всем.

"Это прямая дорога к большим ошибкам", — отметил политик.

Квасьневский раскритиковал решения Зеленского относительно роспуска ЦИК, а также реформирования судебной и правоохранительной систем.

Напомним, Зеленский наложил вето на проект Избирательного кодекса, принятый Верховной Радой VIII созыва, и раскритиковал документ.