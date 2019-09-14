Квасьневский раскритиковал Зеленского за лишние полномочия

Польский экс-президент убежден, что такая политика приведет не к приобретениям, а к потерям.
Бывший глава Польши Александр Квасьневский, выступая на форуме YES в Киеве, рекомендовал президенту Владимиру Зеленскому ограничить свое стремление к неограниченным полномочиям.
"В такой большой стране как Украина, если президент думает, что может контролировать все, то ошибается и будет делать много ошибок, ведь это совершенно невозможно", - сказал он в комментарии телеканалу Прямой.
По словам Квасьневского, Зеленский должен не злоупотреблять полномочиями, а обеспечить самостоятельность и профессионализм государственных институтов. Он уверен, что стремление контролировать все сферы единолично может привести к потере контроля над всем.
"Это прямая дорога к большим ошибкам", — отметил политик.
Квасьневский раскритиковал решения Зеленского относительно роспуска ЦИК, а также реформирования судебной и правоохранительной систем.
Напомним, Зеленский наложил вето на проект Избирательного кодекса, принятый Верховной Радой VIII созыва, и раскритиковал документ.