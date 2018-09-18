Квасьневский прокомментировал обвинения о получении денег Януковича от Манафорта

Квасьневский сожалеет, что его имя попало в историю с Манафортом / УНИАН

Бывший президент Польши Александр Квасьневский подтвердил свою встречу с Полом Манафортом, который в то время выполнял обязанности советника Виктора Януковича.

Как сообщает Rzeczpospolita, стало известно о связи некоторых европейских лидеров с осужденным американцем, в число которых попало и имя Квасьневского.

"Никаких денег ни от него, ни от украинцев я не получал", - прокомментировал информацию экс-глава Польши.

Квасьнеский заявил, что сожалеет о встрече с Манафортом в прошлом и высказал надежду на строгий приговор в отношении американского политтехнолога.

"Речь идет о 2012-2013 годы, когда я был представителем Европарламента в вопросе подписания условий соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом, а также об освобождении политических заключенных, в частности Юлии Тимошенко. И тогда я встречался с Манафортом, который официально, подчеркиваю, официально был советником Януковича и имел на него большое влияние", - сказал он.

Экс-президент Польши акцентировал, что с американским политтехнологом только вел разговоры об освобождении политических заключенных в Украине, и этим диалог ограничился.

"Я никаких денег ни от Манафорта, ни от украинцев не получал, так же, как и от Евросоюза. Потому что наша работа была абсолютно бесплатной. Зато я принимал участие в различных международных конференциях как приглашенный спикер. И за это, очевидно, получал гонорары", - сказал поляк.

Квасьневский подчеркнул, что всегда поддерживал Украину и не представляет, как можно получать деньги за лоббирование интересов.

Напомним, экс-политтехнолог Януковича и бывший глава избирательного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт пошел на сделку со следствием.

Ранее Манафорта и его делового партнера Рика Гейтса обвинили по 12 статьям, в том числе в отмывании денег и в лоббировании интересов иностранного государства. В частности, ему предъявлены обвинения, которые касаются отмывания денег, которые он получил, работая в Украине. Он занимался лоббированием интересов в США прокремлевского правительства Украины времен бывшего президента Виктора Януковича.