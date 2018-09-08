Манафорт может пойти на сделку со следствием, чтобы избежать второго суда - Bloomberg

8 сентября 2018, 23:25

Таким образом экс-глава избирательного штаба Трампа хочет избежать еще одного суда.

Манафорту не улыбается пережить еще один суд над собой
Манафорту не улыбается пережить еще один суд над собой / Reuters

Адвокаты экс-политтехнолога Януковича и бывшего главы избирательного штаба Пола Манафорта, который сейчас находится под судом из-за ряда обвинений, обратились к прокурорам из команды Роберта Мюллера с предложением соглашения.

Таким образом они по просьбе самого Манафорта хотят оградить своего подзащитного от еще одного суда, сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

Сейчас защитники Манафорта, признанного виновным по восьми из 18 обвинений, ведут переговоры о признании вины. Переговоры идут по двум пунктам - какую именно вину признает Манафорт и какой срок заключения будут рекомендовать прокуроры из команды Роберта Мюллера.

Читайте такжеМанафорт предлагал Порошенко основанную на расколе страны стратегию – политтехнологРанее бывшего главу предвыборного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта и его делового партнера Рика Гейтса обвинили по 12 статьям, в том числе в отмывании денег и в лоббировании интересов иностранного государства. В частности, ему предъявлены обвинения, которые касаются отмывания денег, которые он получил, работая в Украине. Он занимался лоббированием интересов в США прокремлевского правительства Украины времен бывшего президента Виктора Януковича.

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