В США огласили приговор Манафорту по нескольким пунктам обвинения

Манафорт признан виновным в мошенничестве / Reuters

Бывший глава предвыборного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт признан виновным в финансовых махинациях.

"Пол Манафорт признан виновным в мошенничестве, но присяжные зашли в тупик по нескольким пунктам", - на своей странице в Twitter сообщает AFP.

#BREAKING Manafort jury reaches verdict on 8 counts, no consensus on 10 pic.twitter.com/3sGZ8gNniX — AFP news agency (@AFP) 21 августа 2018 г.

По словам журналиста Голоса Америки Руслана Петрички, ему грозит 80 лет тюрьмы.

"Суд признал Манафорта виновным по восьми пунктам обвинения. Большинство касаются его времени работы в Украине: неуплата налогов, сокрытие иностранных банковских счетов, банковское мошенничество. Максимально возможное наказание - 80 лет", - сообщил он в Twitter.

Суд визнав #Манафорта винним за 8 пунктами обвинувачення. Більшість - стосуються його часу роботи в Україні: несплата податків, приховування іноземних банківських рахунків, банківське шахрайство. Максимально можливе покарання - 80 років — Ruslan Petrychka (@rpetrychka) 21 августа 2018 г.

Решение по десяти другим пунктам обвинения пока не вынесено.

Напомним, ранее сообщалось о том, что партия "Оппоблок" осталась должна Манафорту 2,4 млн долларов, а всего за работу в Украине в 2010-2014 годах он получил более 60 млн долларов, в том числе − 31 млн долларов от представителей украинского политикума в 2012-м.