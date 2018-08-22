В США огласили приговор Манафорту по нескольким пунктам обвинения

22 августа 2018, 00:22

Экс-соратник американского лидера признан виновным в мошенничестве.

Манафорт
Манафорт признан виновным в мошенничестве / Reuters

Бывший глава предвыборного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт признан виновным в финансовых махинациях.

"Пол Манафорт признан виновным в мошенничестве, но присяжные зашли в тупик по нескольким пунктам", - на своей странице в Twitter сообщает AFP.

По словам журналиста Голоса Америки Руслана Петрички, ему грозит 80 лет тюрьмы.

"Суд признал Манафорта виновным по восьми пунктам обвинения. Большинство касаются его времени работы в Украине: неуплата налогов, сокрытие иностранных банковских счетов, банковское мошенничество. Максимально возможное наказание - 80 лет", - сообщил он в Twitter.

Решение по десяти другим пунктам обвинения пока не вынесено.

Напомним, ранее сообщалось о том, что партия "Оппоблок" осталась должна Манафорту 2,4 млн долларов, а всего за работу в Украине в 2010-2014 годах он получил более 60 млн долларов, в том числе − 31 млн долларов от представителей украинского политикума в 2012-м.

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США суд обвинение Пол Манафорт
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