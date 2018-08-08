Гейтс заявил, что «Оппозиционный блок» должен Манафорту 2,4 млн долларов

Гейтс сообщил, что украинские политики не платят по счетам

Бывший деловой партнер американского политтехнолога Пола Манафорта Рик Гейтс заявил в суде, что «Оппозиционный блок» не заплатил 2,4 млн долларов за консультации во время парламентских выборов в 2014 году.

Как сообщает Радио Свобода, Гейт давал показания в суде в качестве ключевого свидетеля.

По его словам, Пол Манафорт в течение 2015 года пытался добиться выплаты долга, однако его попытки не увенчались успехом.

Гейтс добавил, что «Оппозиционный блок» был последним клиентом американского политтехнолога в Украине.

Напомним, 7 августа на заседании суда Гейтс заявил, что Манафорт работал на Порошенко во время президентской кампании 2014 года.

Позже в Администрации президента опровергли заявления партнера Манафорта.