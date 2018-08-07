Партнер Манафорта рассказал о сотрудничестве с Порошенко во время президентской кампании

Партнер Пола Манафорта рассказал о сотрудничестве с Порошенко

Рик Гейтс, бывший партнер экс-главы предвыборной кампании президента США Дональда Трампа Пола Манафорта, заявил в суде о том, что его коллега помогал Петру Порошенко во время президентской кампании 2014 года.

«Гейтс только что подтвердил, что Манафорт помогал украинскому президенту Петру Порошенко во время президентской кампании 2014 года», - сообщила в Facebook сообщила журналистка Наталья Песня, которая находится на заседании по делу Манафорта.

Напомним, ранее Гейтс под присягой признал, что оказывал помощь в подаче Манафорту ложных налоговых деклараций и скрытии счетов в банках иностранных государств.

Как известно, Полу Манафорту американские правоохранители выдвинули 12 обвинений, в том числе заговор против США, отмывание денег, уклонение от уплаты налогов и дача ложных показаний. Позднее его бухгалтер призналась в махинациях с финансами.