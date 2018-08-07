Бизнес-партнер экс-советника Януковича и Трампа "сдал" его американскому суду

Пол Манафорт

На судебном процессе по делу бывшего политехнолога Виктора Януковича и экс-главы избирательного штаба Доналдьда Трампа Пола Манафорта выступил его многолетний бизнес-партнер Рик Гейтс.

Соответствующее сообщение было опубликовано новостным агентством Reuters. Согласно данным журналистов, Гейтс под присягой признал, что оказывал помощь в подаче Манафорту ложных налоговых деклараций и скрытии счетов в банках иностранных государств.

Он также заявлял о том, что Манафорт имел целый ряд офшорных компаний, которые получали деньги за его политические консультации. Контроль над этими компаниями также был у россиянина Константина Килимника (еще одного обвиняемого по делу Манафорта).

Напомним, Полу Манафорту американские правоохранители выдвинули 12 обвинений, в том числе заговор против США, отмывание денег, уклонение от уплаты налогов и дача ложных показаний. Позднее его бухгалтер призналась в махинациях с финансами.