У Порошенко прокомментировали заявление о сотрудничестве с Манафортом

В Администрации президента допустили, что в суде США можно говорить под присягой откровенную ложь

В Администрации президента Украины прокомментировали слова бывшего партнера политтехнолога Пола Манафорта Рика Гейтса о том, что Манафорт якобы участвовал в президентской кампании Петра Порошенко в 2014 году.

"Команда Петра Порошенко никогда не сотрудничала ни с Полом Манафортом, ни с его людьми. Предложения о сотрудничестве поступали среди других, впрочем, даже не рассматривались", - приводит текст сообщения Liga.net.

Напомним, 7 августа на заседании суда Гейтс заявил, что Манафорт работал на Порошенко во время президентской кампании 2014 года.

Ранее сообшалось, что Гейтс под присягой признал, что оказывал помощь в подаче Манафорту ложных налоговых деклараций и скрытии счетов в банках иностранных государств.

Как известно, Полу Манафорту американские правоохранители выдвинули 12 обвинений, в том числе заговор против США, отмывание денег, уклонение от уплаты налогов и дача ложных показаний. Позднее его бухгалтер призналась в махинациях с финансами.