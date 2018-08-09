В ФБР рассказали, сколько миллионов долларов украинские политики заплатили Манафорту

Бывший советник-политтехнолог Виктора Януковича и экс-глава предвыборного штаба нынешнего президента США Дональда Трампа Пол Манафорт за работу в Украине в 2010-2014 годах получил более 60 млн долларов, в том числе − 31 млн долларов от представителей украинского политикума в 2012-м.

С таким заявлением выступил

Пол Манафорт

Федерального бюро расследований Морган Магионос, выступая как свидетель стороны обвинения на суде по делу о налоговых преступлениях Манафорта, сообщает авторитетное американское издание The Washington Post.

«2012-й был самым прибыльным годом Манафорта − украинские политики заплатили ему 31 млн долларов. В то же время, в 2012 он потратил больше всего средств − более 9,2 млн долларов, преимущественно на недвижимость», − сказал он.

Напомним, ранее сообщалось о том, что партия «Оппоблок» осталась должна Манафорту 2,4 млн долларов, а бизнес-партнер Манафорта Рик Гейтс рассказал о его сотрудничестве с Порошенко во время президентской кампании.