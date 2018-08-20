Дело Манафорта заставило Украину снова нервничать из-за Трампа - Politico

Пол Манафорт / GettyImages

Суд над Полом Манафортом по уголовному делу в США бросил тень и на его политических союзников в Украине, где Манафорт заработал миллионы в качестве политтехнолога.

Однако украинские реформаторы считают, что Киев откажется от судебного преследования любых должностных лиц по этому делу из-за опасения разозлить Дональда Трампа - человека, от которого Украина ждет помощи и сдерживания России, пишет издание Politico.

"Украинское правительство попытается проигнорировать это. Манафорт - человек, который был близок к президенту Трампу и которому Трамп в какой-то мере все еще может симпатизировать. [Украинские власти] боятся потерять поддержку Трампа или спровоцировать ненужный конфликт с администрацией США", - цитирует издание директора киевского аналитического центра "Новая Европа", аналитика Алену Гетманчук.

В то же время часть политиков и актикоррупционеров считают, что свежая информация, появляющаяся ходе судебного разбирательства в деле Манафорта, которого обвиняют в мошенничестве в банковской и налоговой сферах, должна инициировать в Украине новые уголовные дела против должностных лиц и олигархов, которые обсыпали Манафорт наличными.

Украинцев, пишет Politico, ошеломили данные, что бывший президент Украины Виктор Янукович и "Партия Регионов" перечислили на счет Манафорта более 60 миллионов долларов при помощи сокрытия доходов и сложной системы оффшоров. Кроме того, выяснилось, что одна из компаний Манафорта недолгое время работала на первый избирательный штаб президента Порошенко, что потенциально связывает нынешнего лидера страны с действиями Манафорта, в то время как Порошенко готовится к трудной битве за свое переизбрание в марте будущего года.

Однако антикоррупционеры в Украине не ожидают, что все эти данные перейдут в юридическую плоскость, учитывая, что страной правят олигархи, то, что ни один олигарх или высокопоставленный чиновник до сих пор не был осужден по этому делу, а также то, что Трампу не понравятся новые заголовки относительно экс-главы его избирательного штаба.

Читайте такжеМанафорт предлагал Порошенко основанную на расколе страны стратегию – политтехнологУкраина может не позволить себе разрыв с США. Проамериканское правительство страны зависит от Вашингтона как источника дипломатической, финансовой и военной поддержки против территориальной агрессии России на Донбассе. Администрация Порошенко оправилась от поначалу резких отношений с Трампом, который убежден, что украинские официальные лица и политики поддерживали во время избирательной кампании его соперника Халлари Клинтон.

Отчеты после выборов о том, что украинские чиновники пытались помочь Клинтон и помешать Трампу, публично ставя под сомнение его пригодность к президентскому посту, не могли сгладить ситуацию - хотя нет никаких доказательств того, что Порошенко лично был участником этих процессов. Ему, похоже, удалось наладить отношения с США: Вашингтон недавно продал Киеву противотанковые ракеты Javelin, а советник по национальной безопасности Белого дома Джон Болтон прибудет в Украину на празднование Дня независимости. И все же есть опасения, что отношения могут вновь испортиться, особенно если учесть взаимопонимание Трампа с российским президентом Путиным. Сражающиеся с Кремлем за свою территориальную целостность украинцы чувствуют, что у них мало возможностей для маневра.

"В отношениях между Белым домом и Украиной ситуация нестабильная, и Киев постарается избегать всех факторов, которые могут ослабить его позицию", - считает Гетманчук.

На данный же момент в деле Манафорта царит бюрократическая путаница: не ясно, какой правительственный орган возьмется за расследование: в трех уголовных делах, которые сейчас ведет ГПУ, Манафорт имеет статус "подозреваемого", но ни в чем не обвиняется. В Киеве эти дела натолкнулись на препятствия, а Минюст США оставил без ответа большую часть просьб Украины помочь с опросами Манафорта и других свидетелей.

Некоторые в Украине утверждали, что выплаты Манафорту, которые могли нарушить закон США, не противоречат законам украинским , что еще более затрудняет решение вопроса. Но администрация Трампа - и сам Трамп - нависают над всей ситуацией.

В дополнение к ракетам Пентагон недавно объявил, что направит Украине дополнительные 250 миллионов долларов, чтобы помочь в продолжающемся конфликте на Донбассе. И Украина в прошлом уговорила США надавить на ЕС с целью сохранить санкции против Москвы за аннексию Крыма.

Несмотря на эти позитивные признаки для Украины, Трамп продолжает вызывать сомнения относительно своих намерений с Путиным. Пока Госдеп обещал проявить твердость в борьбе с незаконной аннексией Крыма, Трамп якобы заявил, что рассмотрит формальное признание "российского Крыма".

И, несмотря на решение Трампа отложить последующий саммит с Путиным, он все еще намерен повстречаться с российским лидером в Вашингтоне в следующем году.

Вопрос может обостриться в преддверии президентских выборов в Украине, когда реформаторы начнут давить на Порошенко с целью добиться расследования, а критики вспомнят его прежнюю связь с Манафортом.

У Порошенко уже попытались дать объяснение, заявив, что президентская команда провела только одну встречу с людьми Манафорта и что дальше этого отношения не двинулисью. Тем не менее, изначально администрация Порошенко отрицала какие-либо контакты вообще, резюмирует издание.