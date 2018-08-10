Сытника обвинили во вмешательстве в президентские выборы-2016 в США

Артем Сытник / УНИАН

В отношении директора Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артема Сытника возбуждено уголовное дело по подозрению во вмешательстве в выборы президента США в 2016 году.

Об этом заявил сам Сытник в ходе брифинга, комментируя информацию о связях украинских чиновников с бывшим руководителем избирательного штаба президента США Дональда Трампа и советником экс-президента Украины Виктора Януковича.

"Когда появились материалы, которые журналисты назвали "амбарной книгой"... Она (информация) появилась в НАБУ после того, как народные депутаты и бывшие работники СБУ презентовали эти материалы публично. В этих материалах фигурировала фамилия Манафорта. В дальнейшем было много запросов со стороны СМИ, было разрешение детектива, который расследовал в то время это дело. НАБУ дало подтверждение этой информации, эта фамилия фигурирует. Следствием этого лично для меня было два иска о признании их действий незаконными и уголовное дело о вмешательстве в выборы президента США", - сказал он.

По его словам, дело ведет департамент спецрасследований Генпрокуратуры.

"Как движется дело о вмешательстве в выборы, я не знаю, но эта информация свежая и она достаточно интересная. Мы сейчас начнем изучать ее", - подытожил он.

7 августа на заседании суда бывший бизнес-партнер Манафорта Рик Гейтс заявил, что Манафорт помогал Порошенко во время президентской кампании 2014 года."Гейтс отметил, что последний раз они с Манафортом работали в Украине над кампанией "Оппозиционного блока" перед парламентскими выборами в октябре 2014 года. Компания также ассистировала Петру Порошенко", - сообщил NBC.

"Команда Петра Порошенко никогда не сотрудничала ни с Полом Манафортом, ни с его людьми. Предложения о сотрудничестве поступали среди других, впрочем, даже не рассматривались", - заявили в АП.