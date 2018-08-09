Сытник заявил, что делом Холодницкого теперь занимается СБУ

Сытник пожаловался, что СБУ "загребла" дело Холодницкого под себя / УНИАН

Служба безопасности Украины занялась расследованием дела против руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого.

Как только информация о расследовании дела Холодницкого стала публичной, немедленно была создана следственная группа Генеральной прокуратуры Украины, в которую входили детективы НАБУ, рассказал директор НАБУ Сытник в интервью "Громадському".

Однако сейчас, по словам Сытника, НАБУ оттуда быстро "выбросили".

Читайте такжеХолодницкий получил полмиллиона гривень отпускных"К сожалению, нас из этой группы уже выбросили. Передали дело в СБУ, часть дела, и фактически сейчас мы к этому расследованию не имеем никакого отношения", - пояснил он.

Ранее Холодницкий рассказал, как матерился в своем кабинете и открестился от обвинений в вымогательстве. Глава САП заявил, что будет настаивать на публичном рассмотрении дисциплинарного производства в отношении него.

Напомним, директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник раскрыл детали производства по Холодницкому. Избранная главой САП линия поведения долгое время негативно сказывалась на эффективности расследований,