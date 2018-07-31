САП начала уголовное производство в отношении детективов НАБУ

Специализированная антикоррупционная прокуратура после несостоявшейся отставки главы ведомства Назара Холодницкого начала уголовное производство против детективов Национального антикоррупционного бюро, обвинив тех в разглашении информации, проходящей, как "тайна следствия".

САП давно беспокоят систематические нарушение тайны следствия по уголовным производствам НАБУ, а именно передачи служебных документов работниками Бюро третьим лицам, заявила пресс-служба САП в Facebook.

В связи с этим САП открыла дело против сотрудников НАБУ, при этом поручив расследовать его детективам Управления внутреннего контроля НАБУ.

Как пример, в САП привели ситуацию, когда один из народных депутатов обнародовал документы по уголовным производствам, которые являются тайной следствия.

"Характер обнародованной информации свидетельствует о том, что соответствующий народный депутат Украины получает сведения, составляющие тайну досудебного расследования непосредственно от должностных лиц НАБ Украины еще на стадии согласования соответствующих процессуальных решений", - отметили в ведомстве.

В САП добавили, что систематически утечки информации через НАБУ к фигурантам дел нивелируют все усилия прокуратуры и не позволяют полноценно расследовать дела. Так, одно лицо, узнав, что по нему в САП ведется дело, в панике удрало за границу.

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Ранее Холодницкий рассказал, как матерился в своем кабинете и открестился от обвинений в вымогательстве. Глава САП заявил, что будет настаивать на публичном рассмотрении дисциплинарного производства в отношении него.

Напомним, директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник раскрыл детали производства по Холодницкому. Избранная главой САП линия поведения долгое время негативно сказывалась на эффективности расследований, заявил глава НАБУ.