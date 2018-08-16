Трамп допустил возможность признания Крыма российским - The Independent

Президент США Дональд Трамп / Reuters

Президент США Дональд Трамп не исключил, что может отменить директиву Конгресса США о непризнании Вашингтоном суверенитета России над Крымом.

По информации The Independent, такое заявление Трамп сделал в кулуарах Белого дома после подписания законопроекта о военных расходах.

Законопроект о военных расходах запрещает, в частности, тратить средства Пентагона на "любую деятельность, которая признает суверенитет Российской Федерации над Крымом".

Однако по мнению американского лидера, некоторые пункты законопроекта ущемляют его полномочия как главнокомандующего США, а он, будучи президентом, обладает полномочиями "определять условия, на которых признание предоставляется иностранным государствам".

Директива может быть отменена - при условии, что глава Пентагона и госсекретарь предоставят разъяснения соответствующим комитетам Сената и Палаты представителей.

13 августа Трамп подписал закон об оборонном бюджете США объемом $716 млрд на 2019 финансовый год (в США новый финансовый год начинается с 1 октября. - Прим.).

В июне американское издание BuzzFeed News со ссылкой на два дипломатических источника сообщило, что президент США Дональд Трамп за ужином на саммите G7 назвал Крым российским. Также Трамп якобы поинтересовался у лидеров G7, почему они находятся на стороне Украины, ведь "Украина является одной из самых коррумпированных стран в мире".

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что не знает о словах президента США о "российском" Крыме. "Я не знаю о подобных словах. Я знаю, что это было сообщено журналистами, но я не буду комментировать частный разговор, в котором я не участвовала", - сказала Сандерс.