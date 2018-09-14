Вмешательство России в выборы в США: Манафорт нанес удар по Трампу

Решение Манафорта ударило по Трампу / Reuters

Как и ожидалось, экс-политтехнолог Януковича и бывший глава избирательного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт пошел на сделку со следствием.

Он признал свою вину по двум пунктам обвинения, пишет Reuters, ссылаясь на судебные документы. Речь идет о признании себя виновным в сговоре против США, а также в препятствовании правосудию. Всего в этом деле 7 пунктов обвинения.

Этот шаг – политический удар по Трампу накануне выборов в Конгресс 6 ноября, отмечает издание.

Подробности пообещали обнародовать позднее.

Читайте такжеМанафорт хотел убедить "евреев Обамы" отказать в поддержке Тимошенко - The New York TimesРанее Манафорта и его делового партнера Рика Гейтса обвинили по 12 статьям, в том числе в отмывании денег и в лоббировании интересов иностранного государства. В частности, ему предъявлены обвинения, которые касаются отмывания денег, которые он получил, работая в Украине. Он занимался лоббированием интересов в США прокремлевского правительства Украины времен бывшего президента Виктора Януковича.

Напомним, Манафорт уже признан виновным в финансовых махинациях. По словам журналиста Голоса Америки Руслана Петрички, ему грозит 80 лет тюрьмы.