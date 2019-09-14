Зеленский наложил вето и разнес в пух и прах Избирательный кодекс

Владимир Зеленский раскритиковал проект Избирательного кодекса и ветировал / Фото пресс-службы ОП

Президент Владимир Зеленский наложил вето на проект Избирательного кодекса, принятый Верховной Радой VIII созыва, и раскритиковал документ.

Положения документа нуждаются в доработке для исключения многочисленных внутренних противоречий и несогласованности с другими законодательными актами, говорится в предложениях главы государства к кодексу, опубликованных на сайте парламента.

Глава государства отметил, что в проекте Избирательного кодекса нет достаточного механизма для того, чтобы была обеспечена реализация избирательных прав отдельных категорий граждан.

"По Кодексу избирательная комиссия Автономной Республики Крым, территориальные избирательные комиссии являются постоянными органами… Однако источники финансового обеспечения деятельности указанных комиссий в период после окончания избирательного процесса не определены", - отметил украинский лидер.

Зеленский добавил, что в Кодексе не в полной мере учтены рекомендации, предоставленные международными экспертами по результатам наблюдения за избирательными кампаниями.

"Кодексом декларируется модель избирательной системы, направленной на отмену мажоритарной составляющей выборов и введение пропорциональной избирательной системы с открытыми региональными списками, однако анализ положений Кодекса… дает основания для вывода о фактическом сохранения составляющей, характерной для пропорциональной избирательной системы с закрытыми списками", - подчеркнул президент.

Напомним, Верховная Рада VIII созыва приняла законопроект о новом Избирательном кодексе 11 июля. Тогдашний спикер парламента Андрей Парубий подписал проект Избирательного кодекса 27 августа.