Ждали целую вечность: Парубий подписал Избирательный кодекс

Парубий подписал Избирательный кодекс / УНИАН

27 августа, во вторник, спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий подписал законопроект о новом избирательном кодексе, который депутаты Рады с надцатой попытки домучили и проголосовали еще 11 июля.

При этом спикер уточнил, что подписал закон сразу после того, как свою подпись под долгожданным документом поставил глава профильного комитета.

"Глава профильного комитета Верховной рады сегодня подписал избирательный кодекс с открытыми списками. И это открыло для меня путь - подписать закон, и я безотлагательно подписал избирательный кодекс. Спасибо каждому народному депутату, который проголосовал за избирательный кодекс!" - написал Парубий на своей странице в Twitter.

При этом президент Украины Владимир Зеленский может как подписать, так и наложить вето на новый Избирательный кодекс, заявил представитель главы государства в парламенте Руслан Стефанчук.

"Если он (избирательный кодекс, - ред.) поступает в офис президента, мы кладем его на изучение. Далее возможно несколько вариантов. Первый - это подписание. Второй - это так называемое мягкое вето, то есть замечания президента, переход в ВРУ и голосование. Если принимается в 226 голосов, он считается проголосованным. Или так называемое хард-вето, тогда нам нужно 300 голосов для его преодоления", - заявил Стефанчук.

Читайте такжеНарушил закон: суд обязал ГБР открыть дело на ПарубияНапомним, ранее глава Комитета избирателей Украины Алексей Кошель заявил, что парламент нового созыва обязан доработать Избирательный кодекс. По словам Кошеля, обязательным условием изменения кодекса является уменьшение роли рекламы на выборах. Он полагает, что политическую рекламу можно вообще запретить, поскольку она будет влиять на эффективность пропорциональной системы с открытыми списками.