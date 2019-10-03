Луценко впаяли выговор: СМИ рассказали детали

Юрий Луценко / УНИАН

Бывшему генеральному прокурору Украины Юрию Луценко 19 сентября был объявлен выговор.

Соответствующий приказ подписал генпрокурор Руслан Рябошапка, сообщают Українські Новини.

В сообщении подчеркивается, что выговор Луценко объявлен во исполнение решения Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров от 13 сентября.

Отметим, что выговор Луценко был объявлен как прокурору Генпрокуратуры.

Читайте такжеЭкс-генпрокурор Луценко "слинял" из Украины - журналистНапомним, ранее в Государственном бюро расследований начали уголовное производство по факту возможного злоупотребления властью или служебным положением экс-генпрокурором Украины Юрием Луценко, сообщил и.о. начальника отдела работы с общественностью и СМИ ГБР Максим Белоусенко.

"На Луценко по заявлению Арахамии (председатель парламентской фракции "Слуга народа" - Ред.) открыто уголовное производство по ч.1 ст. 364 УКУ (злоупотребление властью и служебным положением - Ред.)", - сообщил Белоусенко.