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"Алкаш придуривается, от гнойный": Луценко высказался о деле ГБР

1 октября 2019, 17:06

Бывший генпрокурор громогласно удивился по поводу открытого государственным бюро расследования уголовного производства в отношении него.

Юрий Луценко
Юрий Луценко молниеносно отреагировал на уголовное дело ГБР / "Униан"

Во вторник, 1 октября, бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, который смылся в Великобританию, громогласно удивился по поводу открытого государственным бюро расследования уголовного производства в отношении него.

"Надо иметь большую фантазию, чтоб обвинять меня в том, о чем говорит господин Арахамия. Я не заканчивал курсы в Трускавце. Поэтому просто спрошу: Как вообще можно быть акционером нелегальных казино ???", - вопрошает Луценко на своей странице в соцсети Фейсбук.

При этом Луценко заверил, что прошел полную проверку своей декларации, а его доходы и расходы за период пребывания у власти подтверждены.

"І ще алкаш придурюється! От гнойний...", - высказался в Сети некто Ден Балан.

"Та ну. Яке казино - такий інвестор. Нелегальний", - оставил  комментарий под сообщением Луценко писатель Андрей Кокотюха.

Напомним, ранее нардеп Давид Арахамия заявил, что бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко является акционером сети нелегальных казино.

"Когда мы начали изучать нелегальный игорный бизнес, то бенефициаром оказался весь политикум... Например, Юрий Луценко является акционером сети подпольных казино", - сказал Арахамия в эфире телеканала ZIK.

Читайте также"Где отчет?": старик Джулиани рассердился на укатившего в Великобританию ЛуценкоТакже ранее в Государственном бюро расследований начали уголовное производство по факту возможного злоупотребления властью или служебным положением экс-генпрокурором Украины Юрием Луценко, сообщил и.о. начальника отдела работы с общественностью и СМИ ГБР Максим Белоусенко.

"На Луценко по заявлению Арахамии (председатель парламентской фракции "Слуга народа" - Ред.) открыто уголовное производство по ч.1 ст. 364 УКУ (злоупотребление властью и служебным положением - Ред.)", - сообщил Белоусенко.

Юрий Луценко уголовное дело ГБР новости Украины
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