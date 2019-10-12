По просьбе Зеленского Пинчук купит освобожденным политзаключенным квартиры

Пинчук купит квартиры политзаключенным / Фото: УНИАН

Украинский бизнесмен Виктор Пинчук покупает квартиры освобожденным в результате обмена пленными Александру Кольченко, Олегу Сенцову, Владимиру Балуху, Алексею Сизоновичу и Артуру Панову.

Об этом сообщает Громадське со ссылкой на заявление Кольченко.

В Фонде Виктора Пинчука утверждают, что приобретать жилье они будут по инициативе президента Владимира Зеленского.

"Это продолжение нашей работы по инициативе президента Владимира Зеленского, в рамках которой мы уже приобрели квартиры 24 освобожденным из плена морякая. Фонд приобретет готовые для проживания квартиры с ремонтом в Киеве, в домах не старше 2004 года, куда они смогут сразу заселиться вместе со своими семьями. Выбирать квартиры будут из нескольких предложенных вариантов в районах Киева, которые были указаны ими как приоритетные", - рассказала Наталья Вовк, директор по коммуникациям Фонда Виктора Пинчука.

Как известно, Сенцов, Кольченко и Балух не могут вернуться домой, поскольку до российского плена проживали в аннексированном Крыму. Сизонович и Панов ранее жили на территории оккупированной Луганской области.

Напомним, 11 сентября во время заседания Кабинет министров Украины принял решение выплатить освобожденным 7 сентября во время обмена пленными с Россией украинцам по 100 тысяч гривен.

Как сообщал Главред, 7 сентября в рамках обмена удерживаемыми лицами из РФ в Украину вернулись 24 украинских военнопленных моряка и 11 политзаключенных: Роман Сущенко, Олег Сенцов, Александр Кольченко, Владимир Балух, Станислав Клых, Николай Карпюк, Алексей Сизонович, Павел Гриб, Эдем Бекиров, Евгений Панов, Артур Панов.