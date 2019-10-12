  1. Главная
  3. Украина

По просьбе Зеленского Пинчук купит освобожденным политзаключенным квартиры

12 октября 2019, 01:27

Новое жилье получат пять вернувшихся в Украину узников Кремля.

Пинчук
Пинчук купит квартиры политзаключенным / Фото: УНИАН

Украинский бизнесмен Виктор Пинчук покупает квартиры освобожденным в результате обмена пленными Александру Кольченко, Олегу Сенцову, Владимиру Балуху, Алексею Сизоновичу и Артуру Панову.

Об этом сообщает Громадське со ссылкой на заявление Кольченко.

В Фонде Виктора Пинчука утверждают, что приобретать жилье они будут по инициативе президента Владимира Зеленского.

"Это продолжение нашей работы по инициативе президента Владимира Зеленского, в рамках которой мы уже приобрели квартиры 24 освобожденным из плена морякая. Фонд приобретет готовые для проживания квартиры с ремонтом в Киеве, в домах не старше 2004 года, куда они смогут сразу заселиться вместе со своими семьями. Выбирать квартиры будут из нескольких предложенных вариантов в районах Киева, которые были указаны ими как приоритетные", - рассказала Наталья Вовк, директор по коммуникациям Фонда Виктора Пинчука.

Как известно, Сенцов, Кольченко и Балух не могут вернуться домой, поскольку до российского плена проживали в аннексированном Крыму. Сизонович и Панов ранее жили на территории оккупированной Луганской области.

Напомним, 11 сентября во время заседания Кабинет министров Украины принял решение выплатить освобожденным 7 сентября во время обмена пленными с Россией украинцам по 100 тысяч гривен.

Как сообщал Главред, 7 сентября в рамках обмена удерживаемыми лицами из РФ в Украину вернулись 24 украинских военнопленных моряка и 11 политзаключенных: Роман Сущенко, Олег Сенцов, Александр Кольченко, Владимир Балух, Станислав Клых, Николай Карпюк, Алексей Сизонович, Павел Гриб, Эдем Бекиров, Евгений Панов, Артур Панов.

Олег Сенцов Артур Панов Виктор Пинчук Александр Кольченко Алексей Сизонович Владимир Балух новости Украины Зеленский новости
Сейчас вы просматриваете новость «По просьбе Зеленского Пинчук купит освобожденным политзаключенным квартиры». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

02:06
"Нестор, сейчас получишь": Шуфрич назвал участников АТО "гастролерами"
01:54
Скандал на Запорожье: директор интерната превратил детей в трудовых рабов
01:30
Эксперт об открытии рынка земли: "Деньги пойдут на проедание" Видео
01:27
По просьбе Зеленского Пинчук купит освобожденным политзаключенным квартиры
01:05
"Петух клюнул": Ткаченко объяснил, почему Кличко "хреновый менеджер" Видео
01:01
Топ-модель по-украински 3 сезон выпуск: кто ушел смотреть онлайн Видео
00:53
ГПУ готовит подозрение Лукаш: соратники требуют отставки Рябошапки
00:40
"Страшная картина": в киевском парке нашли мертвой девушку Фото Видео
00:27
"Опасный путь": экс-советник Пентагона раскритиковал формулу Штайнмайера
00:01
12 октября – праздник поминания накануне Покров: что нужно делать Видео
11 октября, пятница
23:53
В Турции ответили на обвинение США в атаке на базу спецназа в Сирии Видео
23:36
Украина - Литва 2:0. Дубль Малиновского приносит победу сборной, видео голов Видео
23:10
ВВС Турции разбомбили базу спецназа США в Сирии
22:45
Дуда сравнил украинских заробитчан с мигрантами в ЕС
22:13
Йованович обвинила Трампа в давлении на Госдепартамент для ее увольнения
21:52
Гороскоп на завтра: кому рассчитывать на удачу, признание и успех
21:40
"Купили билет на Кобзона": в Донецке нет покоя уничтоженным "генералам" боевиков - "Штирлиц"
21:33
Названы имена пропавших без вести в Атлантике украинских моряков
21:07
В Киеве у посольства Турции избили протестующих в поддержку курдов Фото Видео
20:54
В большинстве областей Украины назначены местные выборы: названа дата
20:23
В Слуге народа пояснили слова Зеленского о мире на Донбассе
20:21
"Пох*р на всех": "балованной принцесске" Мендель предложили устроить темную после нового скандала со СМИ Видео
20:00
Лунный календарь дел на 12 октября: чего стоит бояться и как спастись
19:47
Привет, Нибиру: нобелевский лауреат по физике анонсировал контакт с НЛО Видео
19:29
Йованович даст показания по делу об импичменте Трампа
19:28
Цена должна упасть, но возросла: эксперт рассказал о ситуации с электроэнергией в Украине
19:21
Социологи выяснили, как украинцы воспринимают действия Зеленского
19:19
"Прощай, космический ковбой": из-за смерти Леонова NASA прервало прямую трансляцию с МКС Видео
19:00
Топ модель по-украински 2019: смотреть онлайн 7 выпуск 3 сезон - 11-10-2019 Видео
18:54
В России брат Чубайса покинул студию с возгласом "Слава Украине!" Видео
18:51
Заныкал деньги от государства: Жеваго заподозрили в еще одном преступлении
18:50
Родные Заворотнюк разоблачили журналистов, распустивших фейки в сети Фото
18:45
Эксперт рассказала, каких высот достиг в Украине показатель теневой экономики
18:37
Мощная борьба Lizbeth и Quentino: какой будет погода на выходных в Украине Видео
18:33
Актерам из Ополченочки запретили въезд в Украину
18:16
Социолог пояснила, каким будет рейтинг Зеленского после пресс-марафона
18:14
"Демократы" выясняют, что Трамп требовал от Украины взамен Javelin - СМИ
17:43
У Путина оценили предложение Зеленского о миротворцах на Донбассе
17:37
Порошенко, Луценко, Парубий: опрос показал степень доверия украинцев
17:35
Space Ships: Mozgi записали клип об украинских Людях в черном Видео
17:28
Отставка Данилюка: Абромавичус "всплакнул" Видео
17:19
ДТЭК Ахметова пытается блокировать импорт электроэнергии из Словакии – НКРЭКУ
16:45
Алексей Леонов умер: СМИ узнали причину смерти космонавта
16:44
Зеленский намекнул на возможность восстановления авиасообщения с Россией
16:22
Историк объяснил, почему Зеленскому не стоит "лизать задницу" Трампу
16:20
Робот FXC50 - отзывы об идеальном торговом советнике для тех, кто не любит рисковать новости компании
16:00
"Остались считанные дни": Анастасия Заворотнюк в состоянии сопора
15:59
Разведение сил на Донбассе: у Лаврова "перевели стрелки" на Украину Видео
15:31
Уже есть любовник: Диана Шуригина изгнала мужа и разводится
15:17
СМИ назвали имя нового посла Украины в США
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять