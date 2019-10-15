"До победы оставался месяц": Муженко рассказал о надеждах лета-2014

Виктор Муженко рассказал о событиях лета 2014 года на Донбассе / фото: golos.com.ua

Экс-начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко, которого президент Владимир Зеленский уволил в запас, рассказал о коварных действиях Кремля на Донбассе летом 2014 года.

По словам Муженко, в конце июля - начале августа 2014 года он был уверен, что до завершения антитеррористической операции остались недели или всего лишь месяц.

"Даже в своем интервью корреспонденту Нового времени сказал, что мы буквально через некоторое время, через несколько недель закончим эту операцию. Но, к сожалению...", – рассказал Муженко в интервью 24 каналу.

Бывший начальник Генштаба ВСУ пояснил, что тогда, несмотря на продвижение ВСУ, россияне поступили коварно – ввели свои регулярные войска безо всякого предупреждения или ультиматума. Муженко считает такие действия россиян "шагом отчаяния".

"Я считаю, что это был шаг отчаяния со стороны россиян, когда они отважились на ввод, причем, скажем так, коварное введение без каких-либо там предупреждений, без каких-либо объявлений или ультиматумов своих подразделений на территорию Украины",– отметил он и добавил, что с тех пор больше не делает прогнозов в связи с тем, что произошло не так, как рассчитывали.

Напомним, ранее Виктор Муженко заявил, что во время подготовки к параду в 2014 году и его проведения ничего не было известно об окружении под Иловайском. Также, по его словам, он лично был против проведения парада.