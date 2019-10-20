Сменщик Матиоса рассказал, как осуществлялась "чистка" кадров в прокуратуре

Виктор Чумак / УНИАН

Виктор Чумак, главный военный прокурор и замгенерального прокурора заявил о том, что "никто никого не увольнял" из ГПУ.

Такую информацию он озвучил в комментариях под постом правозащитника Тараса Гаталяка в соцсети Facebook.

В посте была размещена новость о том, что из Генпрокуратуры уволила троих прокуроров, расследовавших дела расстрелов на Майдане во время Революции Достоинства.

"Никто никого не увольнял. Правила и процедуры перехода с ГП в Офис ГП были установлены законом больше месяца назад. Они добровольно с ними не согласились и наверняка думали, что это не серьезно. К сожалению", - написал Чумак.

Напомним, ранее Виктор Чумак анонсировал тщательное расследование Иловайской трагедии в 2014 году.