Военный прокурор Чумак разберется с приказами Порошенко по Иловайску

Чумак будет расследовать Иловайск / УНИАН

Новоназначенный военный прокурор Виктор Чумак заявил о планах по расследованию событий 2014 года, когда украинские солдаты оказались жертвами ловушки под названием Иловайский котел.

"Я недавно прочитала интервью господина Муженко, который в 14-15 годах был руководителем Генерального штаба. И он называет фамилию президента Порошенко, как такого, кто принимал приказы, в том числе по Иловайскому котлу, которые потом привели к многочисленным жертвам, смертям и так далее. Готовы ли взять на себя такую ответственность и все-таки расследовать до конца и назвать виновных?" – спросила у Чумака народный депутат от Слуги народа Ирина Верещук в эфире программы Право на владу.

Прокурор подчеркнул, что считает своим долгом детально расследовать эту трагедию, выявить и наказать виновных.

"Когда я был политиком, я мог вам ответить, я готов или я не готов. Когда я стою в роли прокурора, у меня нет такого ответа, я готов или я не готов. Я должен это сделать в соответствии с законом, в соответствии с криминально-процессуальным кодексом, если я увижу, что там есть признаки уголовного правонарушения, я обязан это сделать, и поэтому я это сделаю. Я тоже читал это интервью, поверьте его читали все", — заявил он.

Напомним, глава Генеральной прокуроры Руслан Рябошапка назначил экс-нардепа Виктора Чумака на пост своего заместителя и главного военного прокурора (должность, которую долго занимал Анатолий Матиос).