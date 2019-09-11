Рябошапка с Зеленским утвердили нового военного прокурора вместо Матиоса: фото

Виктор Чумак / УНИАН

Глава Генеральной прокуроры Руслан Рябошапка назначил экс-нардепа Виктора Чумака на пост своего заместителя и главного военного прокурора (должность, которую долго занимал Анатолий Матиос).

Соответствующее сообщение было опубликовано на интернет-портале ГПУ. Кроме того, портал Страна опубликовал документ о согласовании кандидатуры Чумака на вышеуказанную должность президентом Владимиром Зеленским.

Виктор Чумак получил высшее образование в 1995-м в КНУ имени Шевченко по специальности "Правоведение". Затем несколько лет работал в Национальной академии Госпогранслужбы, а в 2000-м стал руководить Управлением правового обеспечения Госкомитета по делам охраны границы.

Далее, с 2004-го по 2009-й работал в Международном центре перспективных исследований. Кроме того, он дважды избирался в Верховную Раду (VII и VIII созыва) − от партий УДАР и Блок Петра Порошенко. Виктор Чумак был народным депутатом Украины 7-го и 8-го созывов.

Напомним, ранее Рябошапка анонсировал скорые "изысканные посадки" топ-чиновников, а также озаботился зарплатой прокуроров.