"Сбежит в свой заграничный домик": Гладковский вышел из СИЗО, украинцы в Сети негодуют

Гладковский вышел из СИЗО / pravda.com.ua

В понедельник, 21 октября, подозреваемый в злоупотреблении властью, недостоверном декларировании и нарушении законодательства при осуществлении тендерных закупок бывший первый замсекретаря СНБО Олег Гладковский, за которого ранее семья внесла залог, вышел из-под стражи.

Отметим, после выхода из СИЗО, Гладковский заявил, что будет "защищать свою честь и достоинство".

"Постановление суда, с которым мы не согласны, но мы его выполнили, залог внесен, все процедурные документы оформлены... Будем дальше выполнять другие части постановления суда, а именно нужно сдать паспорта...", - рассказал журналистам адвокат Гладковского Руслан Волынец.

При этом адвокат уточнил, что Гладковский отказался отвечать на вопросы журналистов из-за плохого самочувствия.

Адвокат уточнил, что Гладковскому надели электронный браслет слежения. По его словам, сторона защиты будет изучать полный текст постановления суда, и выстраивать стратегию.

По словам Волынца, Гладковский считает, что каких-либо оснований для привлечения его к ответственности по предъявленным обвинениям нет.

Отметим, украинцы в соцсетях возмутились выходу Гладковского из СИЗО.

"Нужен закон об отмене залога для коррупционеров!!!", - убежден Александер Середа.

"Электронные цепи и хомут надо на него одевать", - отметил Alex Rykhlytsky.

"И сбежит в свой заграничный домик", - предположил Михаил Могилей.

"Ну так и что , откупился как и все до него это делали, ничего нового, это обычный обыватель не сможет откупится , а тот кто миллионы заныкал всегда это сделает да еще в нашей стране", - подчеркнул Паша Цыба.

Читайте такжеРябошапка рассказал о связи дела Гладковского с ПашинскимНапомним, ранее генеральный прокурор Руслан Рябошапка заявил, что, в случае внесения залога за бывшего первого заместителя секретаря Совета безопасности и обороны Украины Олега Гладковского будет полностью обеспечена возможность сотрудничества подозреваемого с органами предварительного расследования и сделает невозможным его укрытие.

"В случае, если будет внесен залог, на подозреваемого положено судом ряд обязанностей… Таким образом, даже в случае внесения залога органами досудебного расследования будет полностью обеспечена возможность сотрудничества подозреваемого с органами предварительного расследования и предотвращения его укрытия от органов уголовного преследования", - написал Рябошапка в Facebook.