Не сбежит: Рябошапка прокомментировал меру пресечения Гладковскому

Генпрокурор подчеркнул, что задержание было произведено в полном соответствии законодательству.
Генеральный прокурор Руслан Рябошапка заявил, что, в случае внесения залога за бывшего первого заместителя секретаря Совета безопасности и обороны Украины Олега Гладковского будет полностью обеспечена возможность сотрудничества подозреваемого с органами предварительного расследования и сделает невозможным его укрытие.
"В случае, если будет внесен залог, на подозреваемого положено судом ряд обязанностей… Таким образом, даже в случае внесения залога органами досудебного расследования будет полностью обеспечена возможность сотрудничества подозреваемого с органами предварительного расследования и предотвращения его укрытия от органов уголовного преследования", - написал Рябошапка в Facebook.
Генпрокурор не поставил под сомнение решение Высшего антикоррупционного суда, который избрал меру пресечения Гладковскому в виде содержания под стражей на два месяца с альтернативой залога в порядка 10 млн грн.
Рябошапка подчеркнул, что суд подтвердил законность задержания Гладковского детективами НАБУ.
"Таким образом, подтверждено, что это задержание было произведено обоснованно, при наличии достаточных оснований, и в полном соответствии с уголовно-процессуальным законодательством", — добавил глава ГПУ.
Коментар Генерального прокурора щодо обрання запобіжного заходу колишньому першому заступнику секретаря РНБО Опубликовано Генеральна прокуратура України Суббота, 19 октября 2019 г.
Напомним, Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения для бывшего заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олега Гладковского.
Ранее журналисты Bihus.info опубликовали расследование о хищениях в украинской оборонной сфере на сумму более 250 млн гривен. В них якобы замешано окружение экс-президента Петра Порошенко, в том числе Игорь Гладковский и Олег Гладковский.