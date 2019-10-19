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Не сбежит: Рябошапка прокомментировал меру пресечения Гладковскому

19 октября 2019, 23:53

Генпрокурор подчеркнул, что задержание было произведено в полном соответствии законодательству.

Рябошапка
Рябошапка считает обоснованным залог в сумме 10 млн гривен / Фото пресс-службы президента

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка заявил, что, в случае внесения залога за бывшего первого заместителя секретаря Совета безопасности и обороны Украины Олега Гладковского будет полностью обеспечена возможность сотрудничества подозреваемого с органами предварительного расследования и сделает невозможным его укрытие.

"В случае, если будет внесен залог, на подозреваемого положено судом ряд обязанностей… Таким образом, даже в случае внесения залога органами досудебного расследования будет полностью обеспечена возможность сотрудничества подозреваемого с органами предварительного расследования и предотвращения его укрытия от органов уголовного преследования", - написал Рябошапка в Facebook.

Генпрокурор не поставил под сомнение решение Высшего антикоррупционного суда, который избрал меру пресечения Гладковскому в виде содержания под стражей на два месяца с альтернативой залога в порядка 10 млн грн.

Рябошапка подчеркнул, что суд подтвердил законность задержания Гладковского детективами НАБУ.

"Таким образом, подтверждено, что это задержание было произведено обоснованно, при наличии достаточных оснований, и в полном соответствии с уголовно-процессуальным законодательством", — добавил глава ГПУ.

Напомним, Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения для бывшего заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олега Гладковского.

Ранее журналисты Bihus.info опубликовали расследование о хищениях в украинской оборонной сфере на сумму более 250 млн гривен. В них якобы замешано окружение экс-президента Петра Порошенко, в том числе Игорь Гладковский и Олег Гладковский.

ГПУ Генпрокуратура Руслан Рябошапка антикоррупционный суд Олег Гладковский новости Украины
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