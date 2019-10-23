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Смерть популярной мотоблогерши под Киевом: появились новые подробности

23 октября 2019, 10:39

Водитель Volkswagen Golf, в результате столкновения с которым погибла мотоблогерша Кузавини, была в состоянии алкогольного опьянения.

  • Под Киевом в ДТП погибла мотоблогерша Елена Кузавова (Кузавини) Фото instagram.com/kuzavini/?hl=ru
  • Под Киевом в ДТП погибла мотоблогерша Елена Кузавова (Кузавини) Фото instagram.com/kuzavini/?hl=ru
  • Под Киевом в ДТП погибла мотоблогерша Елена Кузавова (Кузавини) Фото instagram.com/kuzavini/?hl=ru
  • Под Киевом в ДТП погибла мотоблогерша Елена Кузавова (Кузавини) Фото instagram.com/kuzavini/?hl=ru
  • Под Киевом в ДТП погибла мотоблогерша Елена Кузавова (Кузавини) Фото instagram.com/kuzavini/?hl=ru
19 октября популярная украинская мотоблогерша Елена Кузавова погибла в результате ДТП на Гостомельской трассе под Киевом. Появились новые подробности смертельной аварии.

Водитель Volkswagen Golf, в результате столкновения с которым погибла мотоблогерша Кузавини, была в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщается на странице dtp.kiev.ua в Instagram. Было опубликовано также фото вероятных виновников смерти девушки.

Уточняется, что пьяная женщина, поссорившись с мужем, пошла на резкий разворот от обочины, при этом грубо нарушив ПДД. В этот момент в автомобиль и врезалась Кузавова.

"Скорость мотоцикла была не большой! Но это 200 кг веса и при скорости 80/100 этот вес при ударе раздавит любого человека! А машина была просто поперек дороги", – сказано в сообщении.

Во вторник, 22 октября, в Буче мотоциклистку Елену Кузавову провели в последний путь. В Сети появилось видео. На кадрах видно, что по дороге проехала почти сотня мотоциклов, а за ними – много автомобилей.

"Буча. Провожают в последний путь мотоциклистку Кузавини. Она умерла вскоре после ДТП, смерть констатировали уже в больнице", – говорится в сообщении dtp.kiev.ua в Facebook.

На странице байкерши  в Instagram появился новый пост. Его автором стала дочь женщины – Татьяна. По ее словам, Кузавову похоронили на Байковом кладбище. По словам дочери погибшей, семья решила кремировать тело, а также оставить страницу в Сети открытой.

Напомним, в Княжичах Броварского района Киевщины произошло ДТП со стрельбой. Группа неизвестных открыла огонь по водителю  легковушки. Мужчина получил ранение. Стрелки скрылись с места инцидента, а полиция объявила план Сирена.

Киев ДТП похороны новости Киева Елена Кузавини Елена Кузавова Кузавини
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