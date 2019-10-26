Под Одессой маршрутка прямо на ходу пошла под землю

Маршрутка провалилась в Белгороде-Днестровском / Фото Наше місто

Езда на маршрутках в Украине становиться чуть ли ни экстремальным видом передвижения - транспортные средства то попадают в страшные ДТП, то разваливаются на ходу, то без видимых причин проваливаются под асфальт.

24 октября в Белгороде-Днестровском Одесской области маршрутный автобус, в салоне которого находились пассажиры, прямо во время движения попал в провал, сообщает местное издание Наше місто. Яма на дороге образовалась под автобусом маршрута 104 на улице Шевченко. По предварительной информации, провал образовался над подземными коммуникациями – из ямы были слышны потоки воды.

Фото Наше місто

Фото Наше місто

"Пассажиры, находившиеся в салоне, почувствовали резкое торможение и наклонение автобуса на правую сторону", – сообщили очевидцы происшествия.

К счастью, обошлось без жертв. Пассажиры маршрутки не пострадали.

Напомним, в сентябре в Киеве в одном из маршрутных такси произошла "драка века" – между собой подрались две пассажирки. Причина драки - место, которое женщины не поделили.

15 августа в Киеве на проезжей части дороги на Броварском проспекте возле станции метрополитена Лесная прямо на ходу загорелось маршрутное такси. Водитель пытался самостоятельно потушить пламя, однако, сделать ему это не удалось. По прибытию пожарных, огонь охватил почти всю площадь салона маршрутки. Спасателям удалось ликвидировать возгорание, однако транспортное средство полностью сгорело.