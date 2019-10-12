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На ходу оторвало колеса: под Днепром произошло жуткое ЧП с маршруткой

12 октября 2019, 13:26

Из-за экстренного торможения маршрутку занесло на встречную полосу.

Информации о пострадавших на данный момент нет / Фото Telegram-канал Х**вый Днепр

В Днепропетровской области в селе Краснополье произошло ЧП с маршрутным такси – транспортное средство прямо на ходу потеряло задний мост.

Инцидент произошел 12 октября на улице Новошкольной. Из-за экстренного торможения маршрутку, которая курсирует по маршруту №55, занесло на встречную полосу, сообщили в Telegram-канале Х**вый Днепр.

Информации о пострадавших на данный момент нет. Движение транспорта на этом участке затруднено.

Напомним, в Киеве водитель одной из маршруток на конечной остановке вышел из автобуса, стал возле водительской двери и справил нужду.  Инцидент произошел возле Центрального железнодорожного вокзала столицы.

Как сообщал Главред, в Одессе автоледи припарковала свой автомобиль Daewoo на перекрестке и заблокировала движение трамваев. Пассажиры были вынуждены в течение часа передвигать автомобиль аж семь раз, так как, освободив дорогу одному трамваю, они блокировали дорогу другому.

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