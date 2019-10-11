Средь бела дня: в Киеве водитель маршрутки "вляпался" в "мокрый" скандал

Водитель маршрутки / скриншот

Водитель одной из городских маршруток "вляпался" в скандал из-за непристойного поведения. Инцидент произошел возле Центрального железнодорожного вокзала Киева.

Так, мужчина на конечной остановке вышел из автобуса, стал возле водительской двери и справил нужду.

"Водитель маршрутки №АА1459АА, остановившись на конечной, в 50 метрах от бесплатного туалета, просто взял "надзюрил" посреди улицы. Прямо возле центрального входа Центрального железнодорожного вокзала! "Надзюрил", очевидно, чтобы подтвердить статус быдла!" – говорится в посте, опубликованном на странице ОстановиЛося в Facebook.

На видео четко видно, что мужчина не просто так стоит возле маршрутки, после себя он оставил немалую лужу и уехал.

По слова автора, вокруг было достаточно общественных туалетов, в том числе и бесплатных.

Напомним, что ранее на Волыни произошел конфликт между водителем автобуса и матерью погибшего на Донбассе в 2018 году бойца Сергея Цепуха.