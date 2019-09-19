"Тебя в грамотку впишут": на Волыни водитель автобуса оскорбил мать погибшего бойца ООС

Водитель автобуса оскорбил мать погибшего бойца ООС / polissia.net

На Волыни произошел конфликт между водителем автобуса и матерью погибшего на Донбассе в 2018 году бойца Сергея Цепуха.

Как передает местный сайт Полісся, водитель отказал женщине в льготном проезде, а также оскорбил ее.

После того, как женщина села в маршрутку, водитель начал говорить, что льготы положены только участникам боевых действий. Затем маршрутчик начал откровенно хамить и требовать, чтобы женщина покинула салон. Когда же она начала переписывать контакты перевозчика, водитель сказал: "Я тебе сейчас попишу. Еще тебя в грамотку впишут".

Галина Цепух рассказала, что после инцидента водитель пытался извиниться перед ней, но раскаяния не продемонстрировал. Кроме того, владелец маршрута сообщил, что водитель-грубиян уже написал заявление на увольнение.

Напомним, ранее в Днепре маршрутчик обложил матом пассажирку с льготами.