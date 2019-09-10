"С*ка, выйди с машины!": в Днепре маршрутчик обложил матом пассажирку с льготами

Маршрутчик обложил матом пассажирку с льготами / Telegram-канал Hyevuy Dnepr

В Днепре водитель маршрутки №40 отличился крайне хамским отношением к пассажирке с "корочкой" льготника.

Видео инцидента появилось на Telegram-канале Hyevuy Dnepr. В ролике слышно, как водитель грубо обозвал пассажирку и потребовал, чтобы она вышла из транспорта.

"Ты что, с*ка, меня на камеру снимаешь? Ты, где ты такой телефон нашла? На халяву со мной хочешь ехать, ты меня на камеру снимаешь? Выйди с машины, я тебе сказал! На камеру ты меня снимаешь, ты смотри. Дверь закрывай за собой, ты!", - кричал водитель.

В сети рассказали, что это не первый случай у этого водителя такого хамского обращения не только с льготниками, но и с пассажирами, которые заплатили за проезд.

"Этот же водитель мне когда-то удавиться пожелал", "Думаю, чего голос знакомый – я этим маршрутом каждое утро на работу езжу", "Прям удавится из-за 7 грн", - писали юзеры.

Ранее в Киеве маршрутчик напал на пассажира с УБД.