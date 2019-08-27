"Я е*ал вас, льготников, в рот": в Киеве маршрутчик напал на пассажира с УБД

Водитель стал душить пассажира с УБД

В Киеве возле станции метро Лесная разгорелся конфликт между водителем автобуса Киев-Чернигов и пассажиром с удостоверением участника боевых действий.

На странице в Facebook Киев Оперативный появились детали потасовки. Как сообщил сам льготник, он - участник Революции Достоинства, инвалид войны 3-ей группы, который потерял зрение на Майдане зимой 2014 года.

Мужчина имеет право на бесплатный проезд, чем и хотел воспользоваться, пытаясь зайти в маршрутку Киев-Чернигов. Водитель вытолкал льготника, пересадил пассажиров в другой автобус, и все так же не пускал мужчину.

"При очередной попытке спокойно войти (что четко видно на сьемке) водитель оттолкнул меня и когда я развернулся спиной, ничего не ожидая, начал душить меня сзади, пока случайно не уронил пачку денег. На тот момент я чуть не задохнулся. Я решил вызвать полицию. Водитель сразу закрыл двери на ключ и засобирался в путь оскорбив меня и сказав "я е*ал вас, льготников, в рот", - рассказал льготник.

Уже после инцидента приехала полиция, и с ними пассажир с УБД отправился писать заявление.

Однако, в сети неоднозначно отреагировали на конфликт: одни удивились, что незрячий льготник ведет себя так, словно у него нет проблем со здоровьем, другие же встали на защиту пассажира с УБД.

"Как для незрячего активно толкается. Где его трость?", "И это начало, боюсь скоро при предъявление УБД их будут бить", "Уже ж сгорела маршрутка одна на Лесной", "Когда это все закончится, хапуги, за копейку готовы человека прибить", "Ему же сказали, что автобус заказной", "Желтый номер-рейсовый, официальный. Написано Чернигов. Какой заказной?", - писали юзеры.

Ранее под Киевом водитель отказался пустить участника АТО первым в салон: "плохая примета".