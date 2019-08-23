"Плохая примета": под Киевом водитель отказался пустить участника АТО первым в салон

В Белой Церкви водитель не пустил первым в салон участника боевых действий / segodnya.ua

В Киевской области в Белой Церкви водитель маршрутки отказался пускать первым в салон участника боевых действий, ссылаясь на "плохую примету".

На своей странице в Facebook офицер ВСУ, полковник Анатолий Штефан отметил, что водитель обьяснил свой отказ тем, что день будет не прибыльным.

"Приметы Белой Церкви. Новая фишка у маршрутчиков, по УБД везет, но попросил подождать, пока кто-то первый зайдет в салон. На вопросы и удивление, почему? Был немного озадачен. Говорит, что плохая примета, если льготник первый зайдет, день будет не прибыльный. Какие же Вы олени забавные все-таки", - написал Штефан.

В комментариях украинцы возмутились такому инциденту, и стали делиться похожими историями.

"Или "заходите, куда ж вас денешь" моментально возникает желание куда-то "деть" его!", "Я тоже на такое нарывалась на седьмом маршруте. Мы уже как "Черная кошка", "Баба с пустым ведром", или соседка с "дурным глазом". Нас уже тупорылые ватопитеки причислили к нечистой силе", "Ничего удивительного. У меня когда-то похожая ситуация была с ГАИшником, который меня остановил ни за что. И когда он понял, что не получит ничего (разве что кроме неприятностей, если я позвоню), то попросил: "Дайте хоть 20 копеек, поскольку Вы сегодня первые", "Это просто пи*дец какой-то!", - писали юзеры.

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