Круговорот Daewoo в природе: одесситка заблокировала трамваи – пассажиры передвигали авто семь раз

Девушка припарковала авто на перекрестке в Одессе / скриншот

В Одессе произошел забавный случай с неудачно припаркованным на перекрестке трамвайных линий автомобилем Daewoo.

Девушка так припарковала свое авто, что пассажиры каждого трамвая, который подъезжал к перекрестку, были вынуждены в течение часа передвигать автомобиль – это произошло семь раз, так как, освободив дорогу одному трамваю, они блокировали дорогу другому. Одесситка вернулась к своему автомобилю через несколько часов и спокойно уехала, не подозревая, что произошло.

Автомобиль передвигали семь раз / скриншот

Пользователи Сети, комментируя видео, сокрушались по поводу того, что в Украине никто не соблюдает правила дорожного движения:

"Это не Одесса, это деревня и животное "яжмать"

"И ни у кого не возникла мысль вызвать ГИБДД и эвакуатор :)"

"Судя по видео, Правила дорожного движения на Украине отсутствуют полностью. Каждый катается как хочет и как умеет".

Напомним, 2 октября американский киноактер и продюсер Том Круз посетил Одессу.