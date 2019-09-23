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Девять трупов на трассе Киев-Чоп: DAF с цистерной влетел в автобус "Житомир-Яремча"

23 сентября 2019, 08:56

В результате жуткой аварии 11 человек оказались на больничных койках, 9 погибли.

На трассе Киев-Чоп произошло жуткое ДТП / Нацполиция

Устрашающее смертельное ДТП произошло вечером в воскресенье, 22 сентября, в Житомирской области.

У села Пилиповичи в Новоград-Волынском районе грузовик на бешеной скорости влетел с рейсовый автобус, который стоял на обочине. На месте аварии погибли 9 человек.

По информации ГСЧС, удар был такой силы, что погибших и пострадавших пришлось вырезать.

Также стало известно, что в результате жуткой аварии 11 человек оказались на больничных койках.

В то же время копы уточнили, что 55-летний водитель DAF с полуприцепом (цистерна ехал по трассе  Киев - Чоп в направлении Киева. В какой-то момент водитель не справился с управлением и влетел в автобус сообщением Житомир-Яремча, который стоял на обочине дороги.

Ночное ДТП на трассе Киев-Чоп унесло 9 жизней / Нацполиция

К слову, по предварительной информации, автобус  под управлением 66-летнего водителя остановился, чтобы заменить колесо. В момент ДТП часть его пассажиров находились на обочине дороги.

Читайте такжеТрагическое ДТП под Одессой: названы имена девяти погибшихНапомним, ранее сообщалось, в субботу, 21 сентября, в Одесской области в результате столкновения маршрутки и грузовика между селами Новая Долина и Прилиманское погибли девять человек, еще двое получили травмы, заявили в областной полиции.

"В результате столкновения переполненной людьми маршрутки, следовавшей в Одессу, и грузовика, возвращавшегося из областного центра, предварительно погибли девять человек, еще двое - травмированы. Точное количество пострадавших устанавливается", - сообщили в отделе коммуникации полиции Одесской области.

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