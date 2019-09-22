Трагическое ДТП под Одессой: названы имена девяти погибших

ДТП мгновенно унесло жизни девяти человек / Фото: Нацполиция

В результате ДТП на 12 км автодороги Одесса - Белгород-Днестровский – Монаши 21 сентября на месте аварии погибли девять человек, среди них 17-летний юноша.

Как сообщает УНИАН со ссылкой на Великодолинский поселковый совет, столкнулись рейсовый микроавтобус Mercedes Sprinter, шедший по маршруту № 52 (Великодолинское (Акаржа) - Одесса), и грузовой автомобиль DAF.

ДТП унесло жизни девяти человек:

*водитель маршрутки Руслан Тагиев (1984 года рождения);

пассажиры автобуса:

*Юлия Чипурина (1989);

*Сергей Невечеря (1974)

*Кристина Саустьян (2001)

*Андрей Щербицкий (1977)

*Ольга Шпинь (1988)

*Петр Шпинь (1985)

*17-летний Марк Редькин

*мужчина 30-35 лет, данные которого устанавливаются.

В медучреждение госпитализированы мужчины 1980 и 1952 года рождения, у которых черепно-мозговые травмы и сотрясение головного мозга, и женщина 1988 года рождения, у которой перелом челюсти и другие тяжелые травмы. Среди пострадавших также водитель грузовика 1971 года рождения, у него диагностированы переломы предплечья и голени.

Напомним, 21 сентября в Овидиопольском районе Одесской области в результате столкновения маршрутки и грузовика погибли 9 человек, еще четверо госпитализированы.

Позже стало известно, что правоохранители задержали водителя грузовика, который в субботу, 21 сентября, совершил смертельное дорожно-транспортное происшествие в Одесской области, в котором погибли 9 человек.