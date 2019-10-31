Легализация для евробляхеров: от Слуги народа внесли новый закон

Автомобиль на "евробляхе" / УНИАН

Собственники автомобилей на "евробляхах" могут получить послабление, поскольку депутат Рады от партии Слуги народа (политсилы президента Зеленского) Алексей Ковалев предложил максимально упростить условия ввоза транспортных средств в пределы Украины - со снижением ставки акцизного налога.

Именно об этом свидетельствует текст законопроекта, зарегистрированного Ковалевым на официальном портале парламента.

Нардеп предлагается временно, в течение 180 календарных дней со дня вступления в силу, не учитывать возрастной коэффициент в формуле, по которой определяются ставки акцизного налога для транспортных средств, легковых автомобилей и других моторных транспортных средств.

Напомним, ранее у Зеленского рассказали, как с помощью Рады хотят решить проблемы с евробляхами.