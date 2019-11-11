Скандал ценой в 173 миллиона: работники Минобороны нагрели руки на закупках - ГПУ

Минобороны вляпалось в очередной коррупционный скандал / Фото: Министерство обороны Украины

Министерство обороны Украины, в котором ранее рассказали, когда отменят призыв в армию, вляпалось в очередной коррупционный скандал. Главная военная прокуратура обнаружила факты, которые говорят о том, что работники Минобороны нанесли государству убытки в размере 173 миллиона гривен.

"Главная военная прокуратура зарегистрировала уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) УК Украины", - сказано в сообщении на сайте ГПУ.

По версии следствия, сотрудники Минобороны в 2017 году при закупке средств связи иностранного производства для нужд обороны в контракте не предусмотрели обязательного условия по получению Украиной соответствующих компенсаций (офсетного договора) на общую сумму более 173 млн грн.

Добавим, что следователи увидели нарушения законодательства и порядка заключения договоров.

По словам следователей, при указанных обстоятельствах должностные лица Минобороны действовали вопреки интересам государства и, вероятно, с целью получения неправомерной выгоды одним из спецэкспортеров.

Добавим, что делом сейчас занимается НАБУ.

Читайте также"Жопу целовать, мацать не будут": переговоры чиновников Минобороны о дефектных бронежилетах слили в СетьНапомним, ранее следователи Государственного бюро расследований объявили о подозрении пяти ТОП-чиновникам Минобороны по делу о закупке некачественных бронежилетов, заявил руководитель ГБР Роман Труба во вторник, 5 ноября.

"Начато объявление подозрений пяти высокопоставленным чиновникам Минобороны. Именно эти чиновники были и являются ответственными за прием и контроль качества вещевого имущества при его закупке и во время его производства", - заявил Труба.

По словам Трубы, речь идет о закупке бронежилетов.

"По предварительному сговору эти лица осуществили закупку некачественного вещевого имущества для ВСУ по завышенным ценам и такого, которое не соответствует техническим требованиям. Речь идет о бронежилетах 1-4 класса защиты, которые простреливаются", - добавил Труба.