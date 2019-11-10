В Минобороны рассказали, когда отменят призыв в армию

Украина движется к профессиональной армии, подчеркнули в Минобороны

Украина движется к отмене обязательного призыва в армию, заявил министр обороны Андрей Загороднюк.

"Это не будет скоро, это не будет в течение года, но это моя персональная цель - отменить призыв. И это - позиция государства вообще, что мы движемся к профессиональной армии, согласно стандартам НАТО, которая подготовлена, оснащена. И главное - каждый военнослужащий должен знать свое место, у него должна быть четкая военная карьера и защищенные права. Так, чтобы мы могли конкурировать при отборе за лучших людей", - подчеркнул он в эфире ТСН.Тиждень.

Вместе с тем министр обороны отметил, что хорошая и современная техника для украинских военных также является частью военных возможностей Украины.

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Напомним, с 1 октября в Украине начался осенний призыв на срочную воинскую службу, который продлится до конца года. На службу привлекут чуть более 15 тысяч новобранцев в возрасте от 20 до 27 лет, которые не имеют права на освобождение или отсрочку.

Напомним, ранее сообщалось о том, что представители военкоматов вместе с сотрудниками Нацполиции проводили "отлов" призывников прямо на улицах.