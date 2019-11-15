Рынок земли в Украине: Разумков рассказал, когда состоится референдум

Дмитрий Разумков рассказал о референдуме по рынку земли в Украине / скриншот YouTube

Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков, который ранее сложил полномочия председателя политической партии Слуга народа, анонсировал проведение в Украине референдума, на котором будет решаться вопрос о продаже земли иностранцам.

Однако, состоится такой референдум нескоро – не раньше 2024 года. По словам Разумкова, сначала рынок земли откроется для украинцев.

"Референдум состоится. И только после этого референдума, когда украинское общество определится, что оно готово или не готово раньше привлечь и дать возможность иностранцам покупать украинскую землю, или продавать корпоративные права, то этот рынок будет открыт и для иностранцев. Но после референдума", - сказал Разумков в эфире программы Право на власть на телеканале 1+1.

Напомним, 13 ноября Верховная Рада одобрила законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения", рекомендованный профильным комитетом, который вводит рынок земли в Украине с 1 октября 2020 года.

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Замминистра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Высоцкий заявил, что цена на землю в Украине уже определена. Стоимость 1 га земли в Украине 2019 – то есть когда откроют рынок земли в Украине – составит около $2,2 тысяч.