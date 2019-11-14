"Отменили рабство": Зеленский записал обращение после принятия законопроекта о рынке земли

Владимир Зеленский прокомментировал принятие законопроекта о рынке земли / Reuters

Президент Владимир Зеленский записал видеообращение после принятия Верховной Радой в первом чтении законопроекта об открытии рынка земли.

Глава государства поблагодарил народных депутатов за результативное голосование и подчеркнул, что отныне каждый украинец станет собственником своей земли.

"Привет всем! Я хочу поблагодарить каждого нашего депутата от Слуги народа. Сегодня была очень тяжелая работа. Мы сегодня сделали, и я, и вы, мы, сейчас еще даже не осознаем, что вы действительно отменили экономическое рабство. Каждый украинец станет собственником своей земли. И я думаю, это обязательно запишут в учебниках истории, автором которого стал каждый из вас. Спасибо вам", - отметил Зеленский.

Читайте такжеЧто не так с законом о рынке земли

Напомним, 13 ноября сегодня Верховная Рада одобрила законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения", рекомендованный профильным комитетом, который вводит рынок земли в Украине с 1 октября 2020 года.