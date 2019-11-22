"Вы только вдумайтесь - 1 млрд": в мэрию Одессы пришли с обысками, Труханов госпитализирован

В мэрию Одессы нагрянули с обысками, Труханов попал в больницу / УНИАН

В пятницу, 22 ноября, сотрудники Службы безопасности Украины, Государственного бюро расследований и Генеральной прокуратуры пришли с обысками в здание мэрии Одессы на Думской площади и в муниципальный департамент финансов на Жуковского.

По информации, следователи изымают документы в департаменте финансов и юридическом департаменте.

Также следователи обыскивают помещение департамента по организации работы горсовета. В рамках какого уголовного производства проводятся обыски, не сообщается, пишет Думская.

В то же время, по непроверенной информации, якобы следователей интересует финансовая помощь, которую город оказывает КП "Теплоснабжение г. Одесса". Известно, что за последний год это предприятие поглотило почти миллиард бюджетных гривен.

Отметим, одесситы активно комментируют сообщение об обысках.

"Обыски ничего еще не значат. Но Гене, однозначно пора присесть", - пишет некий Мишка.

"Да не обыски проводить нужно, а на нары давно уже отправить", - убежден некий Влад из Одессы.

"Вы только вдумайтесь! 1 МЛРД!!! Наших с вами денег!", - высказалась пользователь Сети.

В то же время стало известно, что мэр Одессы Геннадий Труханов сейчас находится в больнице – накануне, 21 ноября, его госпитализировали, и он перенес операцию.

Читайте такжеВ мэрии Днепра проходят обыски из-за Центрального мостаНапомним, ранее правоохранители провели обыски в Ужгородском городском совете. В ходе следственных действий разоблачили заместителя мэра Ужгорода.

В пресс-службе СБУ сообщили, что заммэра подозревают в масштабных злоупотреблениях.

По данным правоохранителей, чиновник способствовал отчуждению земельных участков, предназначенных для жилой застройки. Так, подозреваемый оформил три участка на подставное лицо, которое незаконно передало землю жене чиновника, а та ее продала знакомому.