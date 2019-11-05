ГБР и СБУ нагрянули в горсовет Ужгорода: подробности

СБУ / ssu.gov

Правоохранители во вторник, 5 ноября, нагрянули с обысками в горсовет Ужгорода. Причиной следственных действий стало выделение земельных участков в 2014 году.

Отмечается, что обыски проводят сотрудники Государственного бюро расследований и Службы безопасности Украины.

"В помещении Ужгородского городского совета проводятся следственные действия работниками ГБР и СБУ, касающихся выделения земельных участков в 2014 году Ужгородской городской советом предыдущего созыва", - говорится в сообщении пресс-службы горсовета в Facebook.

Напомним, что ранее НАБУ пришло с обысками в дом народного депутата Богдана Дубневича.