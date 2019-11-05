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Масштабные злоупотребления: в СБУ рассказали подробности обысков в горсовете Ужгорода

5 ноября 2019, 19:04

СБУ разоблачила в Ужгороде чиновника в масштабных злоупотреблениях.

Обыски в горсовете Ужгорода
Обыски в горсовете Ужгорода / сайт СБУ

Правоохранители провели обыски в Ужгородском городском совете. В ходе следственных действий разоблачили заместителя мэра Ужгорода.

В пресс-службе СБУ сообщили, что заммэра подозревают в масштабных злоупотреблениях.

По данным правоохранителей, чиновник способствовал отчуждению земельных участков, предназначенных для жилой застройки. Так, подозреваемый оформил три участка на подставное лицо, которое незаконно передало землю жене чиновника, а та ее продала знакомому.

Отмечается, что обыски проходили не только на рабочем месте заместителя мэра, но и по месту жительства. Ему готовят подозрение по статье 364 "Злоупотребление властью или служебным положением" Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что сотрудники ГБР и СБУ нагрянули с обысками в горсовет Ужгорода из-за выделения земельных участков в 2014 году.

фото СБУ Ужгород обыски
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