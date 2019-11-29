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"Независимо от фамилии": Зеленский дал "отмашку" по коррупционерам

29 ноября 2019, 18:25

Президент Украины указал, что необходимо добиваться наказания для коррупционеров.

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский / УНИАН

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 29 ноября, поставил перед генеральной прокуратурой новую задачу. По его словам, правоохранители должны добиваться наказания для коррупционеров.

"Каждый коррупционер должен понести ответственность, независимо от фамилии (понимаем, о ком мы), должности и сферы деятельности", - заявил глава государства в ходе выступления в ГПУ, передает Лига.

Кроме того, Зеленский пожелал, чтобы прокуроры "каждый день появляться в громких новостях, где будут фигурировать цифры пять, 10, 15, 20, 50", которые будут указывать на количество лет тюрьмы.

При этом глава украинского государства не назвал ни одной фамилии.

Стоит отметить, что максимальный срок заключения в Украине составляет или 15 лет, или пожизненное.

Как ранее сообщал Главред, руководитель парламентской фракции Слуга народа Давид Арахамия пообещал "трахнуть" всех нечистоплотных людей, в регионах, которые заявляют о том, что у них наличествуют покровители из Киева.

коррупция ГПУ Владимир Зеленский
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