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"Дикая коррупция": Гончарук анонсировал громкую отставку в Укрзализныце

15 ноября 2019, 11:53

Укрзализныця работает неэффективно и убыточно, отметил глава Кабмина.

Укрзализныця
Укрзализныцю могут "обезглавить"/ фото: kremenchug.ua

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук жестко раскритиковал работу Укрзализныци и аносировал возможную отставку ее руководителя Евгения Кравцова.  

Глава Кабмина возмутился из-за коррупции в компании.

"Главная претензия к ним – коррупция в Укрзализнице, к сожалению, продолжается. Она там абсолютно дикая, воруют почти на всем. Конца и края этому не видно. Мы будем принимать по этому поводу кадровые решения в ближайшее время, так как продолжать работать так, как они сейчас работают, невозможно", – сказал Гончарук в эфире программы эфире Сніданок з 1+1.

Кроме того, по словам Гончарука, компания работает неэффективно и убыточно.

"Если люди, которые работают внутри – менеджмент, руководство – опекает свои карманы, а не занимается тем, как идут дела в Укрзализнице, то нормальной работы и не будет. Там сегодня почти ежедневно горят локомотивы, в ручном управлении вагоны. Отдельные чиновники, диспетчеры отправляют вагоны не туда, где это нужнее, а туда, где им выгоднее, где им заплатили. Это точно надо прекратить", – сказал Гончарук.

Напомним, Укрзализныця регулярно попадает в скандалы из-за ужасных условиях в поездах. В частности, в вагоне класса люкс поезда 357/358 Рахов-Киев Мария заметили клопов. Кроме того, в вагонах протекают крыши и ободраны сидения.  

Укрзализныця корупуция Евгений Кравцов новости Украины Алексей Гончарук
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