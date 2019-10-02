Клопы с кровью и личинки: Укрзализныця ужаснула условиями в вагоне класса люкс

Укрзализныця "вляпалась" в очередной скандал / сайт Укрзализныци

Протекающая крыша и ободранные сидения в вагонах поездов Укрзализныци – это еще не предел. Оказалось, что перевозчик может "порадовать" еще худшими условиями.

Журналист и пассажирка 8-го вагона класса люкс поезда 357/358 Рахов-Киев Мария Крыштопа ужаснула соцсеть, рассказав, что обнаружила во время путешествия в вагоне клопов.

"Это очень круто, когда покупаешь билеты на поезд 357/358 Рахов-Киев вагон люкс (номер 8), потому что хочешь спать и с ребенком едешь, но должен ловить всю ночь клопов. Да еще и с кровью", - написала она в Facebook.

Крыштопа добавила, что проводница объяснила ей, мол, такой вагон – "всего лишь на один день". И максимум, чем она может помочь пассажирке, - это "забрать коврик".

"Прекрасно же, теперь я буду за почти две тысячи грн бить клопов всю ночь, чтобы они не кусали ребенка. Еще и домой привезу. Чтобы вас так возили всю жизнь", - возмутилась пассажирка.

Мария Крыштопа опубликовала фото из вагона в доказательство своих слов.

Позже журналистке предложили перейти в купе, в котором ехал ее муж, но там супруги обнаружили яйца и личинки. В результате, начальник поезда отвел семью в купе, в котором ехал сам. Крыштопа намерена добиться компенсации от Укрзализныци.

Соцсеть возмутил фотоотчет Крыштопы о поездке в поезде Укрзалзныци. Пользователи также рассказали о подобных путешествиях, но не с клопами, а с тараканами.

Напомним, в конце августа пассажиры 7 купе поезда Мариуполь-Львов устроили бунт, жалуясь на невыносимую жару и запечатанные окна.