"Воды - по косточки": в Сети пожаловались на потоп в поезде Укрзализныци

В международном поезде Укрзализныци был потом, пожаловались пассажиры / Скриншот

В международном поезде государственного акционерного общества Укрзализныця сообщением Николаев - Москва в одном из вагонов с потолка вода лилась как из ведра.

В вагоне было по косточки воды, сообщает dtp.kiev.ua в Facebook, ссылаясь на очевидцев.

По словам очевидцев, в международном поезде они ехали до Черкасс, и их места находились в подтопленном вагоне.

"…В день поездки на улице шел очень большой дождь. Заходим мы в вагон, не предвещая беды, а там вот это... Вода с потолка льется как с ведра, и в вагоне уже по косточки воды, а по билетам это наши места, где мы должны были ехать…", - пожаловались пассажиры.

Взяли билеты на поезд Николаев-Москава до Черкасс. В день поездки на улице шел очень большой дождь. Заходим мы в вагон не предвещая беды, а там вот это...... Вода с потолка льется как с ведра и в вагоне уже по косточки воды, а по билетам это наши места где мы должны были ехать. Вот такие вообщем вагоны пускает наша "Укрзалізниця" на международное соединение. Позор!!!! Опубликовано dtp.kiev.ua Четверг, 8 августа 2019 г.

Ранее пассажирка сообщала, что в поезде Укрзализныци Геническ - Черновцы в плацкартном вагоне не было верхней части окна. Девушка узнала, что окно сломала компания вандалов, которая, скорее всего, просто не смогла его открыть.